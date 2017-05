Lore Vanclooster en Louis Naeyaert winnen vierde kwarttriatlon Bredene-Oostende

Onder grote belangstelling gingen vandaag (zondag) 156 atleten van start in de kwartriatlon Bredene-Oostende. Op het programma stond 1km zwemmen in de spuikom, 40km fietsen in en rond Bredene, én de loopproef van 11km rond de spuikom.