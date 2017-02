Loïc Lenoir vestigt Belgisch record in World Cup Trampoline in Bakoe

Ondanks een moeilijke voorbereiding (voetblessure en examens) en nieuwe, specifieke wedstrijdomstandigheden - de nieuwe FIG-code - hield Loïc het hoofd koel en hij bracht zijn reeksen tot een goed einde met een knappe 15de plaats als beloning.

Loïc Lenoir kwam in actie in groep 2. Een heel mooie eerste reeks (voor het eerst met 4 moeilijkheidselementen) leverde hem 49.900 punten op. In zijn tweede reeks diende hij in zijn 7de en 8ste element een beetje bij te sturen, maar ook die reeks bracht hij tot een goed einde. Zijn totaalscore van 105.155 punten is een nieuw Belgisch record en hiermee wist Loïc beslag te leggen op de 15de plaats.

Heel wat internationale toppers uit Rusland en Frankrijk namen deel aan het Gymgala Uladzislau Hancharou (Belarus).

(FRO)