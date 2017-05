Kris Princen zegeviert in Sezoensrally, Stefaan T'Joens wint Criterium-manche

In afwezigheid van Kevin Abbring draaide de Sezoensrally uit op een nieuw duel tussen Vincent Verschueren en Kris Princen. Beide Fabia-piloten gaven elkaar de ganse wedstrijd geen duimbreed toe, tot Verschueren op twee proeven van het einde zijn ophanging stuk reed. Princen reed zo bevrijd naar zijn tweede zege van het seizoen en is daarmee weer helemaal in de running voor de titel. Verschueren verspeelde door zijn opgave een joker maar blijft wel aan de leiding in het kampioenschap.

In de strijd om de resterende podiumplaatsen kwam streekrijder Polle Geusens sterk voor de dag. Bijgestaan door Kortrijkzaan Filip Cuvelier reed hij zijn Ford Fiesta R5 naar een tweede plek. De Ier Stephen Wright (Ford Fiesta R5) werd derde voor Jonas Langenakens (Mitsubishi Lancer Evo X) en Benoit Allart (Skoda Fabia R5). Handzamenaar Bert Cornelis (Citroën DS3 R5) moest al vroeg aan de kant na een sortie. Met het einde in zicht moest ook Achiel Boxoen (Skoda Fabia R5) opgeven nadat hij een steen had geraakt.

In het Junior BRC ging de zege overtuigend naar Guillaume de Mévius, die met zijn Peugeot 208 R2 zesde algemeen werd. Rumbekenaar Jelle Vermeire (Ford Fiesta R2T) finishte tweede bij de Juniors en 16de algemeen. Bij de Historics stond geen maat op thuisrijder Gunther Monnens (Ford Escort MK 2) en Wevelgemnaar Kurt Declerck. Kortrijkzaan Robin Maes (BMW M3) werd tweede voor Dirk Deveux (Ford Escort MK 2). Stefaan Prinzie (Opel Ascona 400) moest vrede nemen met de vierde plek maar blijft leider in de BK-tussenstand.

In het RACB Criterium reed Stefaan T'Joens (Renault Mégane RS) van start tot finish aan de leiding. De Avelgemnaar won voor de BMW's van Lommers en Vandeloock en verstevigt daarmee zijn leidersplaats in het kampioenschap.

(JDH - foto DM)