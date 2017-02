Kris Princen wint Rally van Haspengouw, Bert Cornelis vierde

Freddy Loix is er vanaf dit jaar niet meer bij, maar Kris Princen en Vincent Verschueren mochten in Landen kennismaken met een nieuwe tegenstander van formaat. Peugeot België-Luxemburg doet dit jaar beroep op de Nederlander Kevin Abbring om de officiële 208 R5 T16 te besturen. De testpiloot van Hyundai krijgt daarbij trouwens Belgisch kampioen Pieter Tsjoen naast zich als copiloot. Abbring was echter al vroeg op achtervolgen aangewezen na een schuiver op het erg verraderlijke parcours. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) maakte dan weer een verkeerde bandenkeuze in de openingsronde zodat Kris Princen (Skoda Fabia R5) meteen een kloofje kon slaan.

Een opdrogend parcours zorgde niet meteen voor positiewissels bij de favorieten. Princen bleef dominant aan de leiding terwijl Abbring verwoede pogingen deed om Verschueren van de tweede podiumtrede te stoten. De Oost-Vlaming en zijn Kortrijkse copilote Veronique Hostens wisten uiteindelijk maar nipt Abbring achter zich te houden. Tegelijk naderden ze met hun slotoffensief nog gevaarlijk dicht op Princen, die iets te rustig de laatste proef had aangepakt. Uiteindelijk hield hij amper vijf seconden over op Verschueren. Princen wist zo het debuut met de Fabia meteen al winnend af te sluiten. Het was exact twee jaar geleden dat de Limburger nog eens een BK-wedstrijd kon winnen.

Historics

Op ruime afstand van het koptrio reed Bert Cornelis de ex-Verschueren Citroën DS3 R5 naar een vierde plaats. Na o.a. een foutje moest de garagist uit Handzame zo'n drie minuten toegeven op de winnaar, maar hij nam bij zijn R5-debuut wel meteen de maat van Melissa Debackere. De Angezemse ging eveneens van de baan met haar Skoda Fabia R5 en moest daardoor vrede nemen met de zesde plek. Aan de zijde van Guino Kenis (Mini Cooper S2000) eindigde Bjorn Vanoverschelde als vijfde.

Bij de Historics kleurde de strijd opnieuw sterk West-Vlaams. Kortrijkzaan Robin Maes (BMW M3) nam de beste start, maar Houthulstenaar Stefaan Prinzie (Opel Ascona 400) nam al snel het commando over. Toch moesten beiden uiteindelijk de wet van Gunther Monnens (Ford Escort MK 2) en Chris Debyser ondergaan. De Limburger en de West-Vlaming kwamen in de tweede ronde aan de leiding en kregen een kleine bonus cadeau nadat Prinzie de rol moest lossen door pech. Maes naderde nog tot op enkele seconden van Monnens, maar verloor uiteindelijk zijn tweede plaats aan Prinzie door straftijd.

Juniors

Bij de Juniors ging de zege naar Guillaume de Mévius (Peugeot 208 R2) voor Rumbekenaar Jelle Vermeire (Ford Fiesta R2T). Streekrijder Stijn Pacolet (Ford Fiesta R2T) klopte nipt Kortrijkzaan Pierre Vauterin (Peugeot 208 R2) in de strijd om de derde plaats. Brecht Hoorne reed zijn nieuwe BMW Compact naar een derde plek in de M-Cup, voor Thierry Cokelaere (BMW 1M) en Jan Vandenberghe (BMW M3). In het RACB Rally Criterium behaalde Avelgemnaar Stefaan T'Joens (Renault Mégane RS) zijn eerste algemene overwinning.

(JDH - foto DM)