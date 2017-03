Koen Naert en Veerle Dejaeghere winnen de 20 kilometer van Alphen

Koen Naert won de internationale loopwedstrijd over 20 kilometer in en om het Nederlandse Alphen aan den Rijn in 1u01:07. Zijn voorsprong op de Nederlander Mike Teekens, die als tweede de finish passeerde, bedroeg meer dan drie minuten. Teekens noteerde 1u04:10. De Roemeen Marius Ionescu, de winnaar van vorig jaar, eindigde nu als derde in 1u04:11.

Ook bij de vrouwen in Alphen aan den Rijn ging de zege ook naar een Belgische. Veerle Dejaeghere won in 1u13:22 en was daarmee een kleine minuut sneller dan de Nederlandse Jamie van Lieshout, die tweede werd in 1u14:11. De derde plaats was voor een andere Nederlandse, Kim Dillen, in 1u15:09.

