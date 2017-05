KKS blijft in eerste landelijke

Toch was ploegkapitein en voorzitter Pol Parmentier er vooraf niet helemaal gerust in. "We kampten met enkele blessures", opent Pol. "Met Niels Kesteloot ontbrak een heel belangrijke schakel. Uiteindelijk moesten we een beroep doen op de al gestopte Lars Herreman. We overtuigden hem en schakelden hem in op de sprintnummers. Voor de aflossingen waren we al zeker van...