Kimmer Coppejans verliest finale van het dubbelspel in Rome

Coppejans en zijn Hongaarse partner Marton Fucsovics verloren met 4-6, 7-6 (14/12) en 10-8 in de supertie-break van het Duitse duo Andreas Mies en Oscar Otte. De wedstrijd duurde 1 uur en 50 minuten. Voor de 23-jarige Coppejans was het zijn eerste finale in het dubbelspel, nadat hij eerder al vier Challengertoernooien in het enkelspel op zijn naam kon schrijven. In het enkeltoernooi van Rome werd Coppejans (ATP 176) vrijdag eerder op de dag al in de halve finales uitgeschakeld door de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 160). Hij verloor in drie sets met 4-6, 6-2 en 6-3.