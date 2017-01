Kimmer Coppejans naar tweede kwalificatieronde bij Australian Open, dankzij winst tegen... Tennys

De 22-jarige Oostendenaar haalde het in de eerste kwalificatieronde in twee sets van de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 193): 6-1 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 10 minuten. In de tweede kwalificatieronde neemt Coppejans het op tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 206), die zeventiende reekshoofd Arthur De Greef (ATP 129) in de openingsronde uit de kwalificaties kegelde. De 24-jarige De Greef verloor in drie sets: 5-7, 6-3 en 8-6 na 1 uur en 58 minuten.

Ook voor Joris De Loore (ATP 184) is het tornooi al afgelopen. De 23-jarige Wenduinenaar verloor er in de openingsronde in drie sets van de Oostenrijker Jurgen Melzer: 6-2, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 38 minuten.

