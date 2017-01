Kenneth Vandendriessche pikt overwinning mee tijdens stage in Lanzarote

In 2017 staan er geen duatlonwedstrijden meer op het programma van Kenneth Vandendriessche, die volledig op triatlon wil focussen. Zelfs zijn Europese titel langeafstandsduatlon verdedigt hij dit jaar niet. Toch besloot hij op stage, waar Kenneth getraind wordt door Bruggeling Luc Van Lierde, alsnog een ongeplande wedstrijd mee te pikken. "Waarom niet deelnemen, nu we hier toch zijn", klonk het.

Kenneth bewees in Lanzarote alvast zijn uitstekende conditie. De eerste loopproef van vijf kilometer werkte hij in minder dan 15 minuten af en tijdens de 20 kilometer fietsen, bouwde de triatleet een voorsprong van anderhalve minuut uit. Ook in de afsluitende 2,5 kilometer kwam de Ruddervoordenaar niet meer in de problemen. Hij finishte na 55'03" en had 1'40" voorsprong op de Fransman Antoine Méchin en ruim twee minuten op de Spanjaard Leon Martin Drajer, die derde werd. Vandendriessche is overigens niet de eerste West-Vlaming op de erelijst van deze duatlonwedstrijd, want Torhoutenaar Joerie Vansteelant won er eerder in 2007, 2008 en 2009.