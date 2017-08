Julien Cagnina wint Rising Stars tornooi in Duinbergen

Op de Rising Stars Tennis Tour by BNP Paribas Fortis in Duinbergen (15.000 dollar) heeft de Belg Julien Cagnina (ATP-446) als derde reekshoofd de titel veroverd. Hij was in de finale sterker dan topreekshoofd Mats Moraing (ATP-304) uit Duitsland.