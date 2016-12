Jubileumeditie kerstcorrida in Tielt lokt massa deelnemers en toeschouwers

De jubileumeditie bracht in totaal opnieuw ruim 1.500 sportievelingen naar de stad. Ook langs het parcours was het druk.

Ruim 830 lopers - vooral enthousiastelingen en recreanten - waagden zich aan de langste afstand van 10 kilometer. De echte wedstrijdlopers baanden zich traditioneel een weg langs de gedubbelden en na iets meer dan een half uur mocht Ward D'Hoore de handen als winnaar in de hoogte steken. Thuisloper Jan Petralia finishte net als vorig jaar op de tweede plaats. Hanne Verbruggen won de langste afstand bij de dames.

Eerder werkten de dames en heren afzonderlijk al hun wedstrijd over 5 kilometer af. Nina Lauwaert was de snelste dame. Bij de heren liep Marcos Yanis Pesenaute uit Pamplona (Spanje) na drie kleine ronden als eerste over de streep.

Rond zonsondergang konden ook de jongsten (kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen) proeven van het stratenlopen.

