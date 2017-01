Joris De Loore treft voormalige topper in kwalificaties Australian Open

Voor de 23-jarige Joris De Loore uit Wenduine is het pas de tweede keer dat hij deelneemt aan de kwalificaties van een grand slam. Zijn tegenstrever Jürgen Melzer heeft op dat vlak dan ook pakken meer ervaring. De 35-jarige Oostenrijker stond in 2011 achtste op de ATP-ranking, maar kende daarna heel wat blessureleed. Zo stond hij in 2016 geen enkele keer op de hoofdtabel van een grand slam. Toch nam Melzer in zijn carrière al elfmaal deel aan de Australian Open. Zijn beste prestatie op een grand slam leverde hij dan weer op Roland Garros, waar hij in 2010 de halve finale haalde.

De 22-jarige Oostendenaar Kimmer Coppejans had dan weer niet te klagen over zijn loting. Hij neemt het in de eerste kwalificatieronde op tegen de 25-jarige Amerikaan Tennys - what's in a name? - Sandgren (ATP 193). Bij winst kan hij in de tweede kwalificatieronde een landgenoot treffen, namelijk Arthur De Greef (ATP 129).

Het kwalificatietornooi in Australië start op woensdag 11 januari, het hoofdtornooi begint op maandag 16 januari.

(AD)