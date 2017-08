Joris De Loore stoot door in Vancouver

De 24-jarige Joris De Loore van zijn kant nam na één uur en 44 minuten in drie sets (6-3, 4-6 en 6-3) de maat van de Fransman Quentin Halys (ATP 122). De Loore neemt het in zijn kwartfinale op tegen de Brit Liam Broady (ATP 256), die in de tweede het Israëlische eerste reekshoofd, Dudi Sela (ATP 70), klopte.

Joris De Loore kwam woensdagnacht ook in actie in het dubbelspel in Vancouver. De Loore, aan de zijde van de Amerikaan Chad Roden, moest na nauwelijks 43 minuten inpakken na een nederlaag in twee (korte) sets (6-1 en 6-1) tegen de Zweed Robert Lindstedt en Treat Huey uit de Filippijnen, het eerste reekshoofd in het dubbelspel.

