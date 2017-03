De 23-jarige De Loore haalde het in de openingsronde van de 17-jarige Chinees Yibing Wu (ATP 947), die met een wildcard aan het tornooi mocht beginnen: 6-3 en 6-2 na 1 uur spelen. In de tweede ronde neemt De Loore het op tegen de Duitser Maximilian Marterer (ATP 152), het zesde reekshoofd in Zhuhai.

