Joris De Loore neemt eerste horde in Oezbekistan

Na 1 uur en 27 minuten stonden de 7-6 (7/4)- en 6-2-setstanden op het bord, in de tweede ronde botst De Loore (ATP 190) op de Duitse kwalificatiespeler Kevin Krawietz (ATP 349) of de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 215). Later vandaag moet De Loore ook aan de bak in de openingsronde van het dubbelspel. Samen met de Bosniër Aldin Setkic mag hij de baan op tegen de Indiërs Prajnesh Gunneswaran en Vishnu Vardhan.