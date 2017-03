Joris De Loore naar kwartfinales dubbelspel in Japan

De Belgisch-Australische tandem was in de eerste ronde te sterk voor de Zuid-Koreaan Sung Min Han en de Japanner Kaito Uesugi, de setstanden waren 6-4 en 6-2. Bij de laatste acht wachten nu de derde reekshoofden, de Australiërs Alex Bolt en Andrew Whittington.

In het enkelspel werd De Loore (ATP 204) dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde, hij verloor met 7-6 (7/3) en 6-1 van de Japanner Tatsuma Ito (ATP 187). Ruben Bemelmans (ATP 153) staat wel in de tweede ronde, het zesde reekshoofd was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 277). Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Bemelmans voorbij Kaito Uesugi (ATP 1126), een 21-jarige Japanner die een wildcard kreeg en in het dubbelspel dus van De Loore verloor.

(BELGA)