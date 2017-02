Joris De Loore moet meteen inpakken op tornooi in Kyoto

De 23-jarige tennisspeler uit Wenduine moest in zijn eersterondepartij na een spannende driesetter buigen voor de vijf jaar jongere Japanse thuisspeler Yosuke Watanuki (ATP 587). Die haalde het na 1 uur en 55 minuten met 6-4, 3-6 en 7-6 (11/9).

Ruben Bemelmans (ATP 152), de tweede landgenoot op de hoofdtabel, komt later nog in actie. De als derde geplaatste Limburger kruist in de eerste ronde de degens met de Australiër Blake Mott (ATP 299). De Loore en Bemelmans dubbelen ook samen in Kyoto, in ronde één wachten de Japanner Yuya Kibi en de Taiwanees Chu-Huan Yi.

