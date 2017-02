De 23-jarige De Loore nam woensdag in ronde één in twee sets de maat van de Duitser Marc Sieber (ATP 256). Na 1 uur en 19 minuten stonden de 6-3 en 7-6 (7/4) setstanden op de tabellen. De Loore, zaterdag samen met Ruben Bemelmans nog succesvol in het dubbelspel tijdens de Davis Cup-ontmoeting tegen Duitsland, botst in de tweede ronde op de winnaar van het duel tussen de als derde geplaatste Roemeen Marius Copil (ATP 134) en de Tsjech Vaclav Safranek (ATP 230).

