Joris De Loore goed op dreef

De 23-jarige West-Vlaming zette in de tweede ronde de Duitser Matthias Bachinger (ATP 495) opzij met 6-2 en 6-4. Hij had daar net geen uur voor nodig. In de kwartfinales staat De Loore tegenover de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 158), het achtste reekshoofd. Daar vertoeft hij in het gezelschap van onze landgenoot Ruben Bemelmans (ATP 167) die woensdag al zijn ticket beet had. Dit in tegenstelling tot Oostendenaar Kimmer Coppejans (ATP 178). Hij werd reeds uitgeschakeld in de tweede ronde

Kimmer Coppejans (ATP 178) werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Denis Kudla (ATP 131) met twee maal 6-2 na 64 minuten.

