Joris De Loore geeft op in tweede ronde

In de tweede ronde gooide De Loore (ATP 190), het zesde reekshoofd in Samarkand, de handdoek in de ring tegen de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 215). Na 6-2-verlies in set één staakte De Loore de strijd. Dinsdag had De Loore ook al opgegeven in het dubbelspel. Ivashka neemt het in de kwartfinales op tegen de Servische kwalificatiespeler Danilo Petrovic (ATP 295) of de Rus Teymuraz Gabashvili (ATP 149), het tweede reekshoofd.