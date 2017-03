Jong rallytalent (9): Pierre Vauterin: "Ervaring opdoen in het Junior BRC"

Pierre Vauterin (25) hoort in het rijtje met o.a. Vincent Verschueren, Kurt Braeckevelt en Pieter-Jan Maeyaert. Ook hij heeft een verleden op twee wielen. "Ik deed jarenlang aan motorcross, maar sinds mijn debuut in de rallysport rijd ik enkel nog 's winters strandwedstrijden in Frankrijk," vertelt de jongere broer van Thomas. Hij erfde diens Ford Escort MK 2 en reed er zich vanaf zijn debuut meteen mee in de kijker.

Hoe verliep 2016?

"De Rallysprint van de Monteberg was mijn allereerste wedstrijd. Met een twaalfde plaats algemeen viel mijn debuut meteen erg goed mee. Met de Escort reed ik ook nog de ORC Rally, maar daar kenden we motorproblemen. We besloten het daarna over een andere boeg te gooien en een Peugeot 208 R2 te huren voor de TBR Rallysprint. Dat beviel verrassend goed zodat we de wagen nog een keer huurden voor de Rallysprint van Oudenaarde, waar we terug tweede in onze klasse werden. Tussendoor reed ik in de Rally van Doornik met de BMW M3 van mijn broer, maar met een koprol liep die wedstrijd minder goed af. Daarna kochten we zelf een Peugeot 208 waarmee we aan het eind van het seizoen nog twee rally's reden. Met een tiende plek algemeen en winst in de R2-categorie beviel de Rallye Charlemagne in Noord-Frankrijk uitstekend. In de 6 Uren van Kortrijk maakten we helaas al vroeg een sortie."

Wat brengt 2017?

"Ik ben al 25 en dit is het voorlaatste seizoen dat ik nog bij de Juniors in het BK kan aantreden.De bedoeling is dan ook om het volledige Junior BRC te rijden met onze Peugeot 208 R2. Het zal vooral een leerjaar worden want ik moet alle proeven nog ontdekken. Gelukkig heb ik met Kurt Declerck de ideale copiloot om me te begeleiden. Met een vierde plaats bij de Juniors in deRally van Haspengouw is onze campagne alvast goed begonnen. We wilden vooral zeker de finish halen om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Naast de BK-rally's gaan we wellicht nog in enkele streekwedstrijden van start zoals de ORC Rally en de 6 Uren van Kortrijk. Misschien komt daar ook nog een uitstap in het buitenland bij."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Ik zou natuurlijk graag zo ver mogelijk raken. Zoals iedereen droom ik wel eens van een R5, een wagen waar mijn broer al eens kon van proeven. We zien wel wat de toekomst brengt. Veel hangt natuurlijk ook af van het budget, maar ik ben al heel blij dat ik dankzij mijn vader de kans krijg om me te tonen. Ik amuseer me in elk geval enorm in de rallysport."

(JDH)