Jong rallytalent (8): Bjorn Deruyter: "Ieper wordt het hoofddoel"

Bjorn Deruyter (29) zette in 2011 zijn eerste stappen in de rallysport. Na een bemoedigend debuutseizoen met een Citroën Saxo groep A proefde hij al vrij snel van een Ford Fiesta R2. De Beselarenaar bleef de afgelopen seizoenen beide wagens afwisselen. In VAS-wedstrijden kwam hij vooral met de Saxo voor de dag, terwijl op nationaal niveau steevast voor de Fiesta werd gekozen.

Hoe verliep 2016?

"Eigenlijk mogen we afgelopen seizoen een echte tegenvaller noemen. Van de vijf gereden wedstrijden konden we er amper twee finishen: Moorslede en Monteberg. De grootste ontgoocheling was ongetwijfeld de Ypres Rally, waar we al op de eerste proef de handdoek moesten werpen met een cardanbreuk. Als vervangwedstrijd kozen we voor het Criterium van de Omloop van Vlaanderen. We waren er op weg naar een derde plaats, tot op de voorlaatste proef plots het stuur afbrak. Na de vroege opgave in Ieper was dat een tweede grote opdoffer. Ik had er toen echt even genoeg van."

Wat brengt 2017?

"De Ypres Rally wordt opnieuw ons hoofddoel dit seizoen. Voor onze vijfde deelname is het de bedoeling om van start te gaan met een competitieve R2. Ik had gehoopt om een wagen te kunnen voorstellen op ons eetfestijn van komende zondag, maar de keuze is nog niet helemaal gemaakt. Op onze 'shortlist'staan momenteel nog de Opel Adam, Peugeot 208 en Ford Fiesta R2T. De uiteindelijke keuze hangt af van enkele sponsors waarmee we nog aan het onderhandelen zijn. Mogelijk rijden we nog de Short Rally van de Monteberg als testwedstrijd. Andere regionale wedstrijden staan normaal niet op het programma dit jaar. Ik zal die de komende jaren wellicht achterwege laten, want Ieper is en blijft publicitair het meest interessant. Dit seizoen zou ik wel nog de Condroz Rally willen rijden, maar dan met een kleinere wagen."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"De Condroz Rally rijden is nog één van mijn dromen en die ga ik dit jaar misschien vervullen. Ik zou ook nog eens in een echte topwagen willen rijden, zoals een R5 of WRC. En mocht dat ooit in Ieper lukken zou dat natuurlijk fantastisch zijn!"

