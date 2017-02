Jong rallytalent (7): Mitch Van Oplynes: "De overstap naar een hogere klasse maken"

Het was een bevriende piloot die Mitch Van Oplynes (28) enkele jaren geleden aanspoorde om het ook eens te proberen in de rallysport. "Nadat ik enkele keren een wagen huurde besloot ik om zelf een Peugeot 106 te kopen", vertelt hij. Met een resem klassezeges en twee VAS-titels groeide de Menenaar uit tot één van de referenties in de populaire klasse C.

Hoe verliep 2016?

"Eigenlijk was het niet zo'n denderend seizoen voor ons. We werden enkele keren in de steek gelaten door de mechaniek, maar het dieptepunt was toch wel de Rally van Wervik waar we een koprol maakten. Die fout bleek achteraf toch wat nefast voor het vertrouwen. Ook moesten we vaststellen dat de concurrentie in de klasse een stuk sterker is geworden, waardoor we vorig jaar niet de verhoopte resultaten haalden."

Wat brengt 2017?

"Dit jaar rijden we geen kampioenschap maar kiezen we voor een programma à la carte. We starten ons seizoen in het Criterium van de Tieltse TAC Rally en zullen daarna een mix van Criterium-, VAS- en ASAF-wedstrijden rijden. Daarnaast zal er een stuk van het budget gaan naar de opbouw van een nieuwe wagen. Welke wagen het wordt hou ik liever nog even stil, maar het is wel de bedoeling om een klasse hoger te gaan. Wellicht maken we dit najaar de overstap."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Met mijn nieuwe wagen zou ik graag kampioen in de klasse worden. Uiteraard droom ik er ook van om eens met een R2 te rijden, maar dat is helaas niet haalbaar met het budget van een klein team als het onze. We zouden er misschien wel eens één kunnen huren, maar voor dat geld rij ik liever veel wedstrijden met een kleinere wagen."

