Jong rallytalent (6): Matthias Delplace: "Terug meer wedstrijden rijden dit jaar"

Als zoon van Fredericq Delplace kwam Matthias (23) als van jongs af aan in contact met de rallysport. "Nochtans volgde ik de rally niet echt op de voet als kind, behalve wat mijn vader deed natuurlijk. Niet Colin McRae was mijn idool, maar wel hij. Ik geniet er nu nog altijd van om voor hem te gaan supporteren. Hij was mijn eerste copiloot toen ik in 2011, als 18-jarige, mijn debuut maakte met een Suzuki Swift. Maar toen ik na enkele rally's een koprol maakte had hij er plots genoeg van," lacht de Wijtschatenaar. "Daarna reed ik enkele wedstrijden met Kurt Declerck, een ervaren co van wie ik echt enorm veel heb geleerd."

Hoe verliep 2016?

"Afgelopen seizoen heb ik door tijdsgebrek maar twee wedstrijden gereden. We zijn niet alleen veel weekends bezig met de heropbouw van onze garage in Wijtschate, er zijn ook nog de rally's van mijn vader waarbij ik de service help verzorgen. Normaal ging 2016 eigenlijk een sabbatjaar worden tot Thomas Sohier, een goede vriend van me, voorstelde om samen een wedstrijd te rijden. Hij had nog nooit nota's gelezen zodat we voor de ASAF-rallysprint van Solre-Saint-Géry kozen om in alle rust te kunnen leren. Ik moest ook voor het eerst nota's maken met iemand die geen ervaring had, maar de samenwerking verliep uitstekend. Totaal onverwacht eindigden we er als tweede in onze klasse. Daarna reden we nog de Rallysprint van Trèfle samen, waar we helaas al na vier kilometer van de baan schoven. We konden niet meer verder maar de schade bleef gelukkig beperkt."

Wat brengt 2017?

"Ik heb nog nooit meer dan drie rally's per jaar gereden, maar zou er dit jaar toch graag wat meer doen. Omwille van de mooie proeven in Wallonië zal het seizoen toch sterk ASAF-gericht zijn. Als voorbereiding op de Short Rally van de Monteberg, onze thuiswedstrijd, zullen we half april starten in de Rallysprint van Marchin. Ook Solre-Saint-Géry staat terug op het programma en misschien komen we aan de start van de Rally van Doornik, al kan het ook de Hemicuda Rally worden. Onze wagen staat momenteel te koop, maar hoe dan ook blijven we de Suzuki Swift groep N nog even trouw. Ik ben bezig met de opbouw van een nieuwe Swift, maar dan een recenter model waarmee ik ga rijden zodra de 'oude' Swift verkocht is. Pas als beide wagens verkocht zijn zullen we misschien een stapje hogerop gaan met een snellere wagen."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Ik zou natuurlijk graag zo ver mogelijk raken, al is het niet meteen mijn ambitie om nog WK-piloot te worden. Ik droom er wel van eens van om een grote BK-rally te rijden zoals de Rallye de Wallonie of uiteraard Ieper, waarvan het parcours voor onze deur passeert. Het Junior BRC lijkt me wel iets, maar daarvoor heb je een R2 nodig en die zijn redelijk prijzig. Ik heb al aan eens de Fiesta Trophy gedacht, want ik hou wel van een intense strijd met veel gelijkaardige wagens zoals momenteel in onze klasse 2C. Aan de finish van een proef komen en net enkele seconden sneller zijn dan je directe tegenstanders, dat geeft me een enorme voldoening!"

(JDH / Foto DBI)