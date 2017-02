Jong rallytalent (5): Thomas Vauterin: "Het R5-verhaal krijgt een vervolg"

Thomas Vauterin(27) is één van de weinige jongeren die zijn rallycarrière bij de Historics begon. Een keuze die ingegeven werd door vader Piet, zelf ook actief bij de Historics. Met een Ford Escort MK 2 liet Vauterin zich gedurende vier seizoenen geregeld opmerken, maar de strijd met op papier snellere wagens begon zijn tol te eisen. "Omdat we tot het uiterste gingen met de Escort, kregen we te vaak met pech af te rekenen," vertelt de Kortrijkzaan. "De Escort was niet krachtig genoeg om mee te kunnen met de top, zodat we op zoek gingen naar iets nieuws. De keuze viel uiteindelijk op een BMW M3 E30."

Hoe verliep 2016?

"De overstap naar de M3 verliep erg vlot. Vanaf de eerste kilometers voelde de wagen perfect aan. Natuurlijk is er meer power en remt de wagen een pak beter, maar mijn rijstijl heb ik niet moeten veranderen. Over onze resultaten mogen we allesbehalve klagen, zeker als je weet dat we het opnemen tegen piloten die meestal veel meer wedstrijden rijden. In de Ypres Historic Rally stonden we na vrijdagavond tweede. Nadat we op zaterdag een steek lieten vallen, eindigden we er toch nog als vierde. In de 6 Uren van Kortrijk, mijn thuisrally, hadden enkele vrienden van mijn vader me graag eens in een R5 gezien. Ze gingen mee op zoek naar sponsors, zodat ik er met de Ford Fiesta R5 van Bernd Casier kon rijden. Tegenover een Historic was een R5 natuurlijk een enorme aanpassing, maar eigenlijk viel het beter mee dan verwacht. Hoewel we slechts 30 km hadden getest, waren we toch direct mee vooraan. Het is een totaal andere manier van rijden, maar zeker voor herhaling vatbaar."

Wat brengt 2017?

"Aangezien ik het professioneel erg druk heb, is een volledig kampioenschap niet meteen aan mij besteed. Het zal terug een programma à la carte worden met de voor ons vertrouwde wedstrijden, zoals de ORC Rally, Ieper, de Omloop van Vlaanderen en de 6 Uren van Kortrijk. De M3 wordt zeker opnieuw van stal gehaald, maar normaal gezien staat er ook een wedstrijd met de R5 op het programma, al weten we nog niet precies dewelke. Hopelijk kan ik de wagen dan eens in droge omstandigheden ontdekken."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Rally is voor mij puur amusement en ontspanning, een hobby die ik zo lang mogelijk wil blijven beoefenen. Wel zou ik eens willen proeven van een grote buitenlandse rally zoals de Barum Rally, misschien dit jaar al. En als ik ooit de kans krijg in de toekomst, zou ik mij graag eens willen meten met de 'grote piloten' zoals bijvoorbeeld Vincent Verschueren, al zou ik daarvoor eerst de nodige kilometers moeten opdoen in een kampioenschap."

(JDH - Foto DM)