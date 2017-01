Jong rallytalent (4): Thorben Vandeputte: "De rol van piloot en copiloot afwisselen"

Thorben Vandeputte (23) uit Wevelgem begon zijn carrière in 2014 met enkele wedstrijden in een bescheiden Opel Kadett. Daarna kocht hij bij Philcars, het team uit Wervik waar hij vaak mee de service verzorgt op rally's, een Citroën Saxo groep N die hij volledig opnieuw opbouwde. Na enkele testwedstrijden in 2015 volgde een volledig VAS-kampioenschap.

Hoe verliep 2016?

"We zijn heel tevreden over ons seizoen. Aanvankelijk was het de bedoeling hier en daar een wedstrijd te rijden, maar toen we er na enkele rally's goed voor stonden in het VAS-kampioenschap, besloten we voor de titel te gaan. We wonnen onze klasse C in Wervik, TBR, Kasterlee, Oudenaarde en Kortrijk. Enkel in de Hemicuda Rally haalden we de finish niet na een sortie. Het leverde ons uiteindelijk de West-Vlaamse rallytitel op in onze klasse en in Divisie 1-2. Ook in het VAS-kampioenschap werden we klassekampioen, terwijl we in Divisie 1-2 een tweede plaats haalden na Stefaan T'Joens."

Wat brengt 2017?

"Samen met Jason Buysens, een goede vriend die ook in het serviceteam van Philcars zit, rij ik de Rallysprint van Moorslede als copiloot. Hij zal er zijn rallydebuut maken met mijn Saxo. Daarna zal ik enkele rally's à la carte rijden, waaronder zeker de Rally van Wervik. Als West-Vlaams kampioen heb ik immers een gratis start gewonnen voor deze wedstrijd. In elk geval wordt het geen volledig kampioenschap, want een deel van het budget zal ook gaan naar de opbouw van een nieuwe wagen. Het wordt terug een Saxo, maar dan wellicht in groep A-configuratie. Volgend jaar is het dan de bedoeling om enkele rally's achter stuur af te wisselen met wedstrijden als copiloot van Jason, die bezig is met de opbouw van een BMW E30."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Ik zou graag eens kampioen worden in een hogere klasse. Ook eens rijden met een snellere wagen zoals een R2 of R3 spreekt me wel aan, maar daar zijn natuurlijk grotere budgetten mee gemoeid."

(JDH - Foto DL)