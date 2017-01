Jong rallytalent (3): Kjell Vandenberghe: "Terug naar het VAS-kampioenschap"

Tot aan de start van het nieuwe West-Vlaamse rallyseizoen zet KW elke week een jong rallytalent uit de streek in de kijker. Kjell Vandenberghe is als 21-jarige één van de jongste West-Vlamingen in deze reeks.