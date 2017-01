Jong rallytalent (2) Martijn Wydaeghe: "Ik beleef mijn droom"

De 24-jarige Martijn Wydaeghe uit Sint-Eloois-Winkel is bezig aan een blitzcarrière als copiloot. Amper een jaar na zijn debuut in 2012 reed hij al een WK-rally, samen met Philip Cracco bij wie hij per toeval terechtkwam. Daarna stapte hij in bij diens zoon Pieterjanmichiel. Via Cracco's coach Freddy Loix, die nog steeds af en toe beroep doet op Wydaeghe tijdens testsessies voor Michelin, raakte hij in 2015 opnieuw in het WK voor een programma met de Nederlander Mats Van den Brand. Een ervaring die de deuren opende naar een contract bij het officiële Hyundai-team...

Hoe verliep 2016?

"Na mijn seizoen met Van den Brand in de DMack Cup, werd ik eind februari gecontacteerd door Hyundai. Ze hadden een jonge copiloot met ervaring nodig voor Chewon Lim, een Zuid-Koreaan die een talentenjacht had gewonnen. Hij had nog nooit rally gereden, want dat bestaat gewoonweg niet in Zuid-Korea. Behalve een kleine rally in Nederland was Ieper zijn eerste echte wedstrijd. Alles was nieuw voor hem, maar ik denk dat hij het beter heeft gedaan dan iedereen had verwacht. Chewon heeft, weliswaar met ups en downs, een mooie progressie gemaakt en lijkt na het programma met de R2 klaar voor de volgende stap. Hij woont nu vlakbij het hoofdkwartier van Hyundai Motorsport in het Duitse Alzenau en is fulltime bezig met allerhande trainingen en testsessies. Meestal samen met mij want ik ben nu ook voltijds met rally bezig. Sinds maart heb ik mijn activiteiten als thuisverpleger stopgezet, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad."

Wat brengt 2017?

"Momenteel ben ik volop bezig met de voorbereiding van de Rally van Monte Carlo van volgend weekend, de eerste wedstrijd van het WK. Ik rij die samen met de Nederlander Kevin Abbring in een Hyundai i20 R5. We kennen elkaar al een tijdje en hadden al samen getest bij Hyundai. Aangezien hij momenteel zonder copiloot zit en mijn eerste rally's met Chewon pas over enkele weken starten kwam dit goed uit. Voorlopig gaat het om een eenmalige samenwerking, maar ik kijk er wel enorm naar uit. Het wordt mijn eerste Monte Carlo, een wedstrijd waar iedereen wel van droomt. Ons doel is de zege in de WRC2-categorie. Na de Monte Carlo gaat de focus volledig naar het programma met Chewon met wie ik al zeker 14 wedstrijden met de i20 R5 zal rijden. We zullen enkele WK-rally's combineren met de volledige Tour European Rally, een alternatief voor het EK waar ook Ieper toe behoort."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Het is altijd mijn droom geweest om voor een fabrieksteam te rijden en die droom is ondertussen werkelijkheid geworden. Ik denk zelfs dat ik de jongste copiloot ooit ben in een fabrieksteam. Ik hoop in elk geval om nog lange tijd op dit niveau te kunnen verder doen en ooit mee te strijden voor de wereldtitel."

(JDH)