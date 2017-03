Jong rallytalent (10): Gilles Pyck: "Proeven van het Junior BRC met de Adam R2"

De naam Pyck doet bij rallyliefhebbers meer dan zomaar een belletje rinkelen. De broers Filip en Bart Pyck uit Poperinge zijn al meer dan twintig jaar actief als piloot in West-Vlaanderen en daarbuiten. Vorig jaar deed met Gilles Pyck de volgende generatie zijn intrede. De 21-jarige student logistiek management debuteerde drie jaar geleden als copiloot van vader Bart in de Rally van Staden. "Een geschenk voor mijn achttiende verjaardag," vertelt hij. "Daarna bleef ik geregeld het rechterzitje van de Renault Clio V6 bemannen. Vorig jaar nam ik dan voor het eerst zelf het stuur."

Hoe verliep 2016?

"Ik maakte mijn debuut in deTBR Rallysprint met mijn vader als copiloot. Hij kent de wagen door en door en kon me natuurlijk heel wat bruikbare tips geven. Daarna reden we samen nog de Rally van Doornik, waar we helaas na zes proeven aan de kant moesten door een bandenprobleem. Aangezien de Clio geen ideale wagen is voor beginners wou ik graag eens een R2 proberen. Voorde 6 Uren van Kortrijk, een wedstrijd waar ik al jaren van droomde, koos ik voor de Opel Adam R2 van J-Motorsport. Omdat mijn vader zelf aan de start stond deed ik er beroep op Emile Mourisse als copiloot. Hoewel het pas zijn eerste rally was deed hij het echt prima. Op zaterdag kenden we een moeilijke start in het donker, maar de zondag verliep uitstekend. Ik had stiekem gehoopt om enigszins in de buurt te komen van referenties als Jelle Vermeire en Pierre Vauterin, maar ik had niet gedacht dat we al zo snel zo dicht gingen zitten. Jammer genoeg moesten we twee proeven voor het einde aan de kant met een kapotte motor. We stonden toen 17de algemeen en tweede in onze klasse."

Wat brengt 2017?

"We zijn ons seizoen afgelopen weekend gestart met de Clio in de Rallysprint van Moorslede. 's Morgens was het wat wennen aan het gladde parcours, maar we hebben met het verstand gereden. Een 16de plaats algemeen was beter dan gehoopt. We rijden nog de Short Rally van de Monteberg met de Clio, maar daarna is het bedoeling om opnieuw de Opel Adam R2 te huren. Afhankelijk van het verzamelde budget mikken we op een viertal wedstrijden. Een deelname aan de 6 Uren van Kortrijk is zo goed als zeker, maar we zouden ons ook eens willen meten met de Juniors in het BK. De TAC Rally komt hiervoor nog wat te vroeg, terwijl de Ypres Rally moeilijk ligt met mijn examens. We denken dan ook eerder aan de Omloop van Vlaanderen of de East Belgian Rally. Volgend jaar zou ik er dan wel erg graag bij zijn in Ieper."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Liefst wil ik in de mate van het mogelijke zo ver mogelijk raken natuurlijk. Ooit het hele BK kunnen rijden met een R5 en meestrijden voor de overwinning zou fantastisch zijn. En zeker in Ieper, een wedstrijd die toch hoog op mijn verlanglijstje staat."

(JDH)