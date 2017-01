Jong rallytalent (1): Jelle Vermeire: "Voluit voor het Junior-kampioenschap"

Eén van de meest opvallende West-Vlaamse jongeren afgelopen seizoen was ongetwijfeld Jelle Vermeire (26). Met echtgenote én copilote Michelle Demeestere woont Vermeire, afkomstig uit Meulebeke en beroepshalve zelfstandig in laswerk en onderhoud, momenteel in Rumbeke. Na zijn debuut in 2013 met een Peugeot 106 op provinciaal niveau, stapte hij twee jaar later over naar het BK met een Citroën DS3 R1. De campagne in het Junior BRC kreeg afgelopen seizoen een vervolg met een snellere Ford Fiesta R2.

Hoe verliep 2016?

"Het is voor ons een magnifiek seizoen geweest. Met onze 'oude' Fiesta R2, die eigenlijk niet meer mee kan met de beste wagens, hebben we ons toch een paar keer getoond in het BK. In de East Belgian Rally kon ik even proeven van een snellereFiesta R2T EcoBoost, maar door elektronische problemen is die wedstrijd wat tegengevallen. Als derde in het Junior BRC kreeg ik de kans om deel te nemen aan de RACB Rally Challenge, een talentenjacht in samenwerking met Peugeot. De 208 R2 waarmee ik toen kon rijden beviel me uitstekend. Je moet die wagen echt in toeren houden en het snelheidsgevoel is veel nadrukkelijker aanwezig dan in de EcoBoost-Fiesta. Met het oog op volgend seizoen hebben we de Peugeot verder uitgetest in de 6 Uren van Kortrijk. Onze wedstrijd eindigde er helaas vroegtijdig na een uitstapje in een akker."

Wat brengt 2017?

"We zijn er momenteel nog niet helemaal uit. Het plan is om opnieuw het Junior BRC te rijden met een R2, maar we weten nog niet met welke wagen. Onze Fiesta R2 is verkocht en het is de bedoeling om een recentere wagen te kopen en de service met onze eigen team te verzorgen. Ofwel wordt het een Ford Fiesta R2T, ofwel een Peugeot 208 R2 uit de stal van Pevatec. De nieuwe Fiesta Sport Trophy interesseert me minder. Die wagen heeft slechts 150 pk, te weinig om vooraan te kunnen meestrijden in het Junior BRC. Door de leeftijdsgrens is 2017 het laatste seizoen waarin ik voor de titel bij de Juniors kan gaan. Ik wil die kans dan ook ten volle grijpen. Een promotiecup rijden kan daarna nog altijd."

Wat wil je nog bereiken in de rallysport?

"Ik denk dat elke piloot er wel van droomt om ooit eens een WK-rally te rijden. Wereldkampioen zal ik wel niet meer worden, maar ik droom er wel van omBelgisch kampioen te worden. Ook al is het misschien maar mogelijk als ik 50 ben, ik zou graag ooit eens alle grote koersen met een 'dikke wagen' rijden en meestrijden voor de algemene titel."

