Jason Van Daele en Ben Van den Bogaert pakken winst in Moerbeke-Waas

Jurgen Wybo (St.Eloois Winkel - Lichtervelde) kwam uit bij de Internationalen mx1 waar hij met een achtste en vijfde plaats tussen de GP-rijders beslag wist te leggen op de zesde eindstek. Emilio Vannieuwenhuyze (Lichtervelde) werd vierde in totaal bij de Beloften - Cup 125cc, hij kwam als derde en vierde onder de geblokte vlag. Avo Tack (Oostrozebeke) was knap bezig bij de Jeugdcup, in beide reeksen finishte hij als tweede en ook tweede in de eindstand. Mat...