Jabbekenaar breekt Belgisch record kitesurfen

Aan surfclub Icarus in Zeebrugge blies de wind aan zeven Beaufort over de Noordzee. De ideale omstandigheden voor Thomas De Wispelaere om het water op te gaan en al kitesurfend zo hoog mogelijk te springen. Dit om zich te kwalificeren voor Red Bull Gone With The Wind. Thomas sprong 19.5 meter hoog, en verpulverde zo het vorige Belgische record met 1.2 meter. "Ik heb 150 sprongen gemaakt deze middag," zegt de kersverse recordhouder.

"Rond de middag haalde de wind zo'n 30 knopen. Perfecte condities om te kitesurfen. En op het water voelde het direct erg goed. Ik heb 150 keer gesprongen, maar ik denk dat de vierde sprong al de hoogste was. Een erg leuk gevoel, zo'n record verbreken. Ik heb zelf geen Woo-tracker om de precieze hoogte van mijn sprong te meten, maar die was dankzij Red Bull wel aanwezig in de surfclub. Ik denk dat ik redelijk zeker mag zijn van mijn kwalificatie. Het is al de derde keer dat ik deelneem aan Red Bull Gone With The Wind. Vorig jaar ging het niet zo goed, en was ik zelfs mijn board even kwijt. Maar dit jaar wil ik echt op het podium!"

Wat is Red Bull Gone With The Wind?

Tijdens de intense selectieronde (die loopt van 1 juli tot en met 31 augustus) in 14 surfclubs over de hele Belgische kust zoekt Red Bull naar 64 waaghalzen die het later dit jaar tegen elkaar opnemen in een wel erg uniek concept: 1 kilometer tegen de wind inlopen met al hun materiaal, om dan de zee op te gaan en zoveel mogelijk air time te verzamelen. Belangrijk detail: de wind blaast ondertussen aan meer dan 7 Beaufort! "Een ongelooflijke uitdaging!" zegt huidig Belgisch kampioen kitesurfen Christophe Tack.