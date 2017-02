In minder dan twee jaar 10.000 bezoekers voor duiktank Transfo in Zwevegem

Op 20 maart werd de duiktank feestelijk geopend met een duik van gedeputeerde voor Sport Carl Vereecke. De duiktank is een van de belangrijke realisaties van de provincie West-Vlaanderen in de huidige legislatuur. De duiktank was bij opening meteen de grootste van Europa, goed voor een investering van 4,3 miljoen euro, waarvan een derde vanuit de provincie.

Amper twee jaar later verwelkomt de tank zijn tienduizendste bezoeker. De grootste gebruikers zijn duikverenigingen uit binnen- en buitenland, waaronder zo'n 40 procent uit Frankrijk. Naast opleidingen voor onder meer professionele duikers, zoals brandweerscholen, kunnen ook amateurs in Zwevegem terecht. In 2015 werd een duikschool opgericht voor initiaties duiken voor groepen, scholen, bedrijven en individuele duikers.

Tegelijkertijd werd ook het nieuwe decor in gebruik genomen. Het gaat om een onderwatercircuit in het thema van Atlantis met industriële kenmerken, in de sfeer van de Transfo-site. Binnenin zijn er onderwaterplatforms op verschillende dieptes die gebruikt kunnen worden voor trainingen. West-Vlaanderen investeerde daarin 70.000 euro.

