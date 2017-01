IN BEELD Fans van Stoffel Vandoorne zakken massaal naar Brussel af

F1-piloot Stoffel Vandoorne had op het Autosalon van Brussel zijn eerste PR-event voor zijn team McLaren-Honda. Niet alleen had hij een babbel met journalisten, hij nam er ook ruim de tijd om zijn fans te ontmoeten. Fotograaf Wouter Meeus was erbij.