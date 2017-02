Hoogspringer Emile Verdonck kroont zich tot Belgisch indoorkampioen

West-Vlamingen haalden bij BK-indoor atletiek in Gent 5 van de 25 titels. Dat was het beste resultaat van de eeuw. Philip Milanov, pas donderdag terug van 3 weken stage op het zonnige Tenerife, verlengde zijn titel bij het kogelstoten. Hij gooide het gewicht van 7,260 kg 17m42 ver. Dat was ruim één meter verder dan zilveren Jarno Waegemans (16m11). De 25-jarige Bruggeling, die vorig jaar tweede werd bij het EK discuswerpen, bleef 18 cm van zijn record, dat hi...