Hoe sterk komt Stoffels McLaren voor de dag?

Het succes van een rijder hangt voor een groot stuk af van de competitiviteit van zijn wagen. Voor Stoffel Vandoorne is dat niet anders. Hoewel McLaren een indrukwekkende palmares heeft opgebouwd in de voorbije decennia, stelt het team al enkele jaren teleur. De laatste overwinning van het McLarenteam dateert alweer van 2012, toen Jenson Button de laatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië op zijn naam schreef.

Ook de laatste pole position dateert van in Brazilië 2012 en staat op naam van Lewis Hamilton, zijn laatste wapenfeit bij McLaren nadat hij er in 2008 zijn eerste wereldtitel mee won.

Dieptepunt

Sindsdien is McLaren uit het select kransje topteams getuimeld. De Britse renstal bereikt haar dieptepunt in 2015, wanneer het team de Mercedesmotor vervangt door Honda. Waar McLaren in 2014 nog op een vijfde plaats eindigt in het klassement bij de constructeurs en met de regelmaat van de klok podiumplaatsen scoort, eindigt het team in 2015 als voorlaatste in de WK-stand.

De betrouwbaarheid laat te wensen over: 12 keer moet een van de rijders opgeven en ook in de kwalificaties loopt het geregeld mis, waarna Alonso dan maar zijn klapstoel uitvouwt en van de zon geniet.

In 2016 komt er beterschap: McLaren finisht zesde in het klassement met 76 punten. Noch Alonso, noch Button komen verder dan een vijfde plaats tijdens een wedstrijd. Samen vallen ze 9 keer uit.

Tabula rasa

De vraag die op ieders lippen brandt: wat mogen we in 2017 van McLaren verwachten? Er lijkt een nieuwe wind door het hoofdkwartier in Woking te waaien: teambaas Ron Dennis is aan de kant geschoven omwille van de tegenvallende prestaties, Honda heeft een nieuw motorconcept uitgetekend en de wagen zelf krijgt een andere naam en een nieuw likje verf. En met de jonge Stoffel Vandoorne achter het stuur heeft McLaren ook vers rijdersbloed in huis.

Tegenstrijdige signalen

Hoe sterk McLaren dit seizoen voor de dag zal komen is de grote onbekende. Het Britse hoofdkwartier blaast warm en koud tegelijk. Eric Boullier, teambaas bij McLaren, waarschuwde zijn collega's al dat McLaren wel eens de outsider, de verrassing van het seizoen zou kunnen worden en dat het team samen met Mercedes, Red Bull en Ferrari kan meestrijden voor de titel.

McLarens directeur Zak Brown is voorzichtiger: volgens hem is er nog veel werk aan de winkel vooraleer McLaren terug zal winnen én zit dat er in 2017 nog niet in. Motorleverancier Honda liet zich dan weer ontglippen dat het nieuwe concept voor de vernieuwde motor "erg risicovol" is. Tijdens de testsessies van volgende week zullen we wellicht een eerste glimp opvangen van hoe betrouwbaar de Hondamotor is.

Podium

Het is van de openingsrace van 2014 geleden dat McLaren nog eens op het podium gestaan heeft (Button finishte toen als derde). Na het rampjaar 2015 en de iets betere prestaties in 2016, moet een podiumplek dit jaar terug de ambitie zijn voor Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso.

En een zege? Als McLaren zich ontpopt tot een goeie middenmoot kunnen een onvoorspelbare race met veel incidenten, enkele goed gemikte pitstops tijdens een safety car-procedure of een regenwedstrijd altijd voor verrassingen zorgen, dus waarom ook niet voor Stoffel Vandoorne?

Lancering

Op vrijdag 24 februari om 12 uur 's middags stelt McLaren de nieuwe MCL32 voor. Je kunt de lancering live volgen op internet, meer bepaald op de website van McLaren http://www.mclaren.com/formula1/, het YouTube-kanaal https://www.youtube.com/user/OfficialMcLarenVids of de Facebookpagina van de renstal.https://www.facebook.com/McLaren.Racing

(Bart Vanacker)