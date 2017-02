Het ABC van Stoffel Vandoorne in de Formule 1: nieuwe Senna vs. Prost op komst?

Alonso

De Spanjaard Fernando Alonso is de ploegmaat van Vandoorne bij het McLarenteam. In 2005 werd Alonso de toen jongste wereldkampioen ooit, in 2006 deed hij dat hurazenstukje nog eens over. Om maar te zeggen dat Alonso aan een stuur kan draaien. Vandoorne zal er dus een hele kluif aan hebben, maar kan er ook veel van bijleren. Alonso reed in 2007 al een seizoen voor McLaren en keerde in 2015 terug naar de Britse renstal na ommetjes bij Renault en Ferrari. Sindsdien blijft de Spanjaard op zijn honger zitten: zijn laatste overwinning dateert van 2013.

Bahrein

Stoffel Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 als vervanger voor de (gewonde) Fernando Alonso in Bahrein. De West-Vlaming greep meteen een WK-punt met zijn tiende plaats, het eerste Belgische punt in de Formule 1 sinds 1992, toen door Thierry Boutsen.

Christian Goethals

Ofte 'die andere West-Vlaming in de Formule 1'. De Heulenaar verscheen in 1958 aan de start van de Grand Prix van Duitsland op de Nürburgring, maar moest in de vierde ronde al opgeven door een technisch mankement aan de brandstofpomp. Christian Goethals overleed in 2003.

Dennis

Teambaas Ron Dennis stond 35 jaar aan het roer van het McLarenteam, maar werd in 2016 ietwat oneervol aan de kant geschoven. Geloofde rotsvast in het talent van Vandoorne en liet zich aan de Belgische pers al ontglippen dat ons land er een toekomstig wereldkampioen bij heeft.

Eén

Eén komma 92 seconden om precies te zijn. Dat is de recordtijd waarin in 2016 de snelste bandenwissel plaatsvond. Via een uitgekiende pitstopstrategie of een snellere stop dan een concurrent kunnen vaak plaatsen gewonnen worden. Voor 2017 verwacht bandenleverancier minder slijtage, en dus minder pitstops.

Francorchamps

Het legendarische circuit van Spa-Francorchamps ontvangt op 27 augustus de Grand Prix van België, een thuiswedstrijd voor Stoffel Vandoorne, ook al zullen de tribunes wellicht ook oranje kleuren voor Max Verstappen.

Gilles Magnus

De jonge Gilles Magnus uit Schoten wordt hier en daar als 'de volgende Stoffel Vandoorne' opgevoerd. Het talent heeft hij: in 2016 werd hij vice-kampioen in het Franse Formule 4-kampioenschap, dat Vandoorne in 2010 won.

HANS

Staat voor het Head and Neck Support Device, dat het hoofd en nek van de rijders moet beschermen bij crashes. Is verplicht sinds 2003, maar kan dodelijke crashes nog altijd niet uitsluiten: in 2015 overleed de Fransman Jules Bianchi aan de gevolgen van een crash tijdens de GP van Japan in 2014. Sindsdien ligt het idee van een gesloten of afgeschermde cockpit op tafel om de veiligheid te verhogen, maar bestaat er nog geen eensgezindheid over.

Italië

Het is van de Grand Prix van Italië in 2012 geleden dat er nog eens een Belg aan de start van de Formule 1 stond: Jérôme d'Ambrosio reed in 2011 het hele seizoen bij Virgin Racing, in 2012 reed hij nog een race op het Italiaanse circuit van Monza. D'Ambrosio was de eerste Belgische coureur in 17 jaar, zolang hebben we er nu dus niet op moeten wachten.

Jenson Button

Vandoorne neemt in 2017 de plaats in van de Brit Jenson Button, die in 2017 een sabbatical neemt na 2 tegenvallende seizoenen.

Kampioen

Drie wereldtitels in de autosport hééft Vandoorne al op zak. In het Franse Formule 4-kampioenschap werd Stoffel Vandoorne in 2010 voor de eerste keer tot kampioen gekroond. In 2012 won hij het kampioenschap in de Eurocup Formule Renault 2.0 om in 2015 met de wereldtitel GP2 naar huis te gaan.

Lance Stroll

Lance is naast Stoffel Vandoorne, de enige nieuwkomer die dit jaar zijn opwachting maakt in de formule 1. De amper 18-jarige Canadees zal voor het Williamsteam rijden.

Mansell, Nigel

Dominante winnaar van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1992, het geboortejaar van Stoffel Vandoorne. In datzelfde jaar greep de Duitser Michael Schumacher naar zijn eerste overwinning, (vanzelfsprekend) tijdens een regenrace op het circuit van Spa-Francorchamps. Ayrton Senna won dat jaar met een McLaren-Honda (toen ook!) drie wedstrijden.

Nepnieuws?

CNN, die door de Amerikaanse president Donald Trump verweten wordt 'nepnieuws' te brengen, is sinds 2015 een van de partners van het McLarenteam en prijkt dus wellicht ook dit jaar met het logo op de auto van Stoffel.

Op pensioen

Bernie Ecclestone is niet langer de grote baas van de formule 1. Hij werd in januari, op 86-jarige leeftijd, naar de uitgang geleid door de nieuwe eigenaar van het circus, Liberty Media. De besnorde Chase Carey volgt hem op.

Pirelli

Alle teams rijden in 2017 op de banden van 1 leverancier rond: Pirelli. Daarmee is een bandenoorlog tussen meerdere leveranciers (zoals tussen Michelin en Bridgestone) niet aan de orde en is iedereen dus aangewezen op het Italiaanse rubber. In 2016 kreeg Pirelli veel kritiek, van het te snel slijten van de banden tot de full wet-regenbanden die te veel aquaplanning gaven.

Q3

Een 1 uur durende kwalificatiesessie op zaterdag bepaalt de startorde tijdens de wedstrijd. Zo'n kwalificatie bestaat uit 3 fases: In Q1 mogen alle auto's de baan op, na 18 minuten worden de 6 traagste coureurs geëlimineerd. Q2 duurt een kwartier waarin de overblijvers mogen strijden voor de snelste tijd. Enkel de snelste 20 gaan door naar Q3. Q3 duurt 12 minuten en bepaalt de startorde van de eerste 10 rijders. Wil Stoffel Vandoorne dus bij de eerste 10 staan op de startgrid, moet hij Q3 bereiken tijdens de kwalificaties.

Rumbeke

Deelgemeente van Roeselare. Belangrijkste bezienswaardigheid (voorlopig): het kasteel van Rumbeke. En ook de thuisbasis van Stoffel Vandoorne.

Stoffel

Dat treft! Sint-Christoffel is de patroonheilige van (onder meer) alle verkeersdeelnemers.

Tijd

Tijd is alles wat de klok slaat in de formule 1, en de maateenheid ervan is milliseconden. Iedere milliseconde (een duizendste van een seconde) telt in de formule 1. Maar zelfs dat is soms niet nauwkeurig genoeg: in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Europa in 1997 zetten Jacques Villeneuve, Michael Schumacher en Heinz-Harald Frentzen een identieke tijd neer. Wie het eerst de tijd neerzette, krijgt in dat geval de eerste plaats.

Uniek helmdesign

Elke rijder moet het hele seizoen met hetzelfde helmontwerp rijden om de herkenbaarheid te verhogen. Op Twitter licht Vandoorne al een tipje van de sluier, waarop zijn rijdersnummer (2) te zien is op een goudkleurige glitterachtergrond. Eén race per jaar mag er afgeweken worden van het ontwerp en mag een coureur met een speciale versie rondrijden (bijvoorbeeld tijdens de thuiswedstrijd).

My 2017 helmet is getting into shape??#SV2 #McLarenHonda pic.twitter.com/QqFdX05nsT -- Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 5 februari 2017

Verstappen

Belgisch-Nederlandse rijder die in 2015 als jongste rijder ooit debuteerde, nog voor hij zijn rijbewijs op zak had. Zet de formule 1 sindsdien op stelten en wordt nooit Vettels beste vriend. Peter Windsor, een voormalig teammanager van het Williamsteam, ziet een nieuw 'Senna versus Prost'-tijdperk aanbreken, met Max Verstappen als Senna en Stoffel Vandoorne als Prost.

Woking

Thuisbasis van het Britse McLarenteam, dat er de belangrijkste werkgever is. Ligt op ongeveer 300 kilometer rijden van het kasteel van Rumbeke.

X-factor

Stoffel Vandoorne heeft in zijn korte maar krachtige loopbaan al een hele schare fans in zijn slipstream meegezogen. Naast de Stoffel Vandoorne Fanclub https://www.facebook.com/stoffelvandoornefanclub/about/ vind je tal van andere groepen https://www.facebook.com/groups/1423417861257568/?fref=ts en pagina's terug op Facebook. En dat kan alleen maar toenemen.

Young Driver Programma

In 2013 legde Stoffel Vandoorne de kiem voor zijn rijderszitje bij het Formule 1-team van McLaren. De toen 20-jarige Vandoorne werd toen opgenomen in het Young Driver Programme van McLaren, een initiatief om jonge racers te begeleiden in hun motorsportloopbaan.

Zzzzz

Criciti vrezen dat de vernieuwde regelgeving in de formule 1 dit jaar haar doel (meer inhaalmanoevres) voorbij zal schieten en meer slaapverwekkende wedstrijden zal opleveren. Antwoord zondagochtend 26 maart om 8 uur, fris uitgeslapen dus, voor de openingswedstrijd in Melbourne. (Bart Vanacker)