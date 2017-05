Herbeleef Stoffel Vandoornes thrillerweekend in Barcelona

Nochtans begint het raceweekend in Spanje eens zonder hindernissen: tijdens de vrije oefenritten eindigt Vandoorne in het middenveld en legt hij tientallen probleemloze rondjes af, terwijl de olie uit de McLaren gulpt van zijn ploegmaat Alonso.

Vanaf zaterdag keert het tij. Terwijl de McLaren van Vandoorne niet meer vooruit te branden lijkt en op een voorlaatste plek blijft steken in de kwalificaties, gooit zijn ploegmaat Alonso extra zout in de wonde met een verbluffende zevende tijd.

Opnieuw een gridstraf

Vandoorne krijgt als kers op de taart nog een gridstraf omdat het team een probleem met de sensoren ontdekt aan de Hondamotor. Daarom vervangt het de ES (energy store) en CE (Control Electronics). Aangezien het van elk motoronderdeel om het vijfde exemplaar gaat, terwijl er slechts 4 toegelaten zijn voor een heel seizoen, krijgt hij voor elke vervanging 5 strafplaatsen op de grid. Geen man overboord, want Vandoorne start toch al voorlaatste.

On the grid. It's a balmy 24 degrees here so the umbrellas are out to keep the cockpits cool. #SpanishGP ???? pic.twitter.com/aoey9KKkr1 -- McLaren (@McLarenF1) 14 mei 2017

Eerste duel

Vanop de laatste plaats wint Vandoorne al van bij de start enkele plaatsen, hij gaat in de 21ste ronde ook zijn eerste echte duel van het seizoen aan met Jolyon Palmer (Renault) waardoor hij oprukt naar de zestiende plaats, een opsteker voor de West-Vlaming.

"It's clear that the #MCL32 is a chassis that our drivers can really lean on." Read more in our #SpanishGP report: https://t.co/JCx7rlPpyQ pic.twitter.com/fqzeJnXure -- McLaren (@McLarenF1) 14 mei 2017

Maar wanneer hij de Williams van Felipe Massa in zijn achteruitkijkspiegel ziet naderen op het lange rechte stuk, gaat het mis. In de eerste bocht van ronde 34 zit Massa naast hem en klapt Vandoorne de deur dicht. De 2 auto's raken elkaar en de West-Vlaming schuift van het circuit. Ophanging kapot en einde race voor Vandoorne.

3 plaatsen achteruit in Monaco

"Crazy", zegt een wild gesticulerende Massa. "Ik had Massa daar niet verwacht", reageert De West-Vlaming. "Ik denk dat ik genoeg ruimte liet voor hem." Vandoorne bestempelt de aanrijding als een race incident, maar de stewards denken daar anders over: in de volgende Grand Prix in Monaco wordt de Rumbekenaar als straf 3 plaatsen achteruit gezet op de startgrid.

Bovendien krijgt hij 2 strafpunten op zijn superlicentie. In Rusland kreeg hij ook al een strafpunt voor het afsnijden van een bocht. Verzamelt Vandoorne over een periode van 12 maanden 12 strafpunten, dan verliest hij zijn licentie voor 1 Grand Prix.

Massa was trouwens ook voor Vandoornes ploegmaat Alonso het zwarte beest: bij de start botsen de kemphanen in de tweede bocht, waardoor zowel Alonso als Massa kostbare plaatsen kwijtspelen. Uiteindelijk slaagt Alonso er voor zijn thuispubliek in zijn eerste grand prix van het seizoen te finishen op de 12de plaats.

Lege handen

Door de sterke prestatie van Pascal Wehrlein, die zijn Sauber naar de achtste plek stuurde, scoort Wehrlein de allereerste 4 punten van het seizoen voor het Sauberteam. De McLarenrenstal blijft daardoor als enige ploeg met lege handen achter na 5 races. "Geen makkelijk weekend voor ons", besluit Vandoorne.

.@svandoorne gives us his thoughts on the #SpanishGP in his post race message to you, our fans. ???? pic.twitter.com/86QRC4UwJ1 -- McLaren (@McLarenF1) 14 mei 2017

(BV - foto Belga)