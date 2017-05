Haventriatlon Zeebrugge verkent nieuwe autosnelweg (en op- en afritten) A11

Daarnaast is er ook nog een loopwedstrijd voorzien met de allesomvattende naam 'Dehavenloopt', niet te verwarren met de Havenloop die later dit jaar op het programma staat.

Het zenuwcentrum wordt opgetrokken aan de meest zuidelijke dokken in de achterhaven van Zeebrugge. Daar komt een heus triatlondorp waar het vertrek en aankomst van de diverse wedstrijden zullen plaatsvinden. De splinternieuwe snelweg A11 zal uitzonderlijk opgesteld worden voor de lopers en fietsers die daardoor een uniek parcours zullen voorgeschoteld krijgen. Vlak zal het allerminst zijn met de verschillende tunnels en op- en afritten die genomen zullen moeten worden.

Het programma start om 10 uur 's morgens met het onderdeel Havenloopt. Dan nemen de deelnemers van de 8 km de start. Een uurtje later is het aan de atleten die de 16 zullen doen. Om 13 uur start de jeugdtriatlon. Dit jaar is er een wedstrijd voorzien voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met drie verschillende afstanden. De allerjongsten 12-13-jarigen zwemmen 300 meter, fietsen 5 kilometer en lopen er 1,7 km. 14-15-jarigen zwemmen 500 meter, fietsen 10 km en lopen 3 km. 16- en 17-jarigen doen de volledige afstand van deze sprinttriatlon. Om 15 uur start dan het hoofdbrok met de sprinttriatlon.

Inschrijven voor de triatlon gebeurt via de website van het evenement. Voor het loopevenement kan er de dag zelf nog ingeschreven worden. Met de opbrengst van het evenement wordt de VZW IMDH ondersteund. Deze vzw is beter bekend bij het brede publiek als diegenen die de Brugse mughelikopter in de lucht houden.

(GD)