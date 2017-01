Hanna Vandenbussche (uit Wit-Rusland?) treedt aan in de marathon van Londen

Hanna Vandenbussche (29) greep vorig jaar slechts heel nipt naast een olympisch ticket en wordt stilaan tot de toppers gerekend in het marathonwereldje. Dat bleek ook vandaag, toen de organisatoren van de marathon van Londen hun sterke deelnemersveld bij de dames bekend maakten. In het lijstje vinden we niet alleen toppers uit Kenia of Ethiopië en bekende namen uit het organiserende land, maar ook onze eigen Hanna Vandenbussche.

De organisatie maakte daarbij slechts één klein foutje. Naast de naam van Hanna staat namelijk de vlag van... Wit-Rusland. Wij gokken dat de verwarring tussen 'Belgium' en 'Belarus' hiervoor zorgde en dat Hanna wel degelijk de Belgische kleuren zal verdedigen op 23 april in Londen. De atlete stelde ons intussen al helemaal gerust. "Het is wel degelijk een fout van de organisatie, ik bevestig bij deze dat mijn nationaliteit niet veranderd is", lacht ze.