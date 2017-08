Greg Demeulemeester haalt podium in eigen organisatie

Grote belangstelling voor deze klassieker in het hartje van de Vlaamse Ardennen waar het DJP Racing Team voor een perfect geprepareerd en zo goed als stofvrij prachtcircuit zorgde en daarvoor terecht loon naar werken kreeg. De heuvelachtige spektakelomloop leverde bovendien uiterst genietbare wedstrijden op met als top of the bill de twee reeksen bij de elite waar Wietse Brackman en David Segers telkens op het scherpst van de snede om de overwinning vochten.