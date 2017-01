Goud voor talententeam gymnastiek dames Vaste Vuist Lauwe

In deze categorie had Vaste Vuist Lauwe 2 deelneemsters. Julie Stragier en Marmer Vandenbroeck deden dit meteen met glans. In hun allereerste wedstrijd van het seizoen behaalden beiden een zilveren plak. Ook als team behaalden ze zilver.

De 8-jarigen waren 's avonds aan de beurt. Na hun vuurdoop vorig weekend, was dit hun eerste officiële wedstrijd. Er was zilver voor Emme Dhelft, Jana Debard, Katlijn Vlaeminck, Loor Callebaut, Lou De Rudder en Nena Bourgois. Nadia Keita ging met goud naar huis. Het team verdiende een gouden medaille.

Foto