Geen nieuwe BK-titel voor Vandendriessche, Van Cleven tweede in Maastricht

Kenneth Vandendriessche won zijn drie laatste wedstrijden en was als titelverdediger de topfavoriet in Eupen, zeker aangezien concurrent Pieter Heemeryck ontbrak. De Ruddervoordse triatleet, die uitgerekend vandaag zijn 26ste verjaardag viert, moest echter zijn meerdere erkennen in Tom Mets en Stenn Goestouwers. Ook bij de dames kreeg het BK dit jaar een andere winnaar. Titelverdedigster Alexandra Tondeur, een teamgenote van Vandendriessche bij het ITZU Tri Team, werd vorige nacht ziek en kon niet starten.

Van Cleven stunt bijna in Maastricht

Vandaag stond ook de Ironman van Maastricht op het programma. Bij de dames ging de overwinning naar de Spaanse Saleta Castro, ook al een ITZU-atlete die getraind wordt door Luc Van Lierde, terwijl Michael Van Cleven lang op weg leek naar de winst bij de mannen. De 28-jarige Bruggeling, een teamgenoot van Marino Vanhoenacker bij het Pewag Racing Team, liep tot tien kilometer voor het einde aan de leiding. De Oostenrijker Michael Weiss hield Van Cleven nog van de stuntzege, maar met een tweede plaats en eindtijd van 8u.23'27" presteerde de West-Vlaming wel uitstekend.

(AD)