De 23-jarige Bruggeling, zaterdag samen met Ruben Bemelmans nog succesvol in het dubbelspel tijdens de Davis Cup-ontmoeting tegen Duitsland, was donderdag een maatje te klein voor de als derde geplaatste Marius Copil (ATP 134). De Roemeen haalde het na 1u en 37 minuten in drie sets met 6-4, 4-6 en 6-1.

