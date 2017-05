Frederik Van Lierde wordt derde in Ironman 70.3 Pays d'Aix

Van Lierde noteerde na de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen (halve afstand) een tijd van 3u59:39. Hij was daarmee 4:21 trager dan de Franse laureaat Bertrand Billard. Die zegevierde in 3u55:18 voor zijn landgenoot Denis Chevrot, tweede op amper twee seconden.

"Ik ben tevreden met mijn derde plaats van vandaag", reageerde de 37-jarige Van Lierde, winnaar van de Ironman van Hawaï in 2013, in een kort bericht via Twitter.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Zwitserse Emma Bilham in 4u29:36 voor de Poolse Maria Czesnik (4u31:40) en de Britse Natalie Seymour (4u34:03).

(Belga)