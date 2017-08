Frederik Deburghgraeve is nog een record kwijt

Voor de tweede keer in evenveel dagen heeft Basten Caerts een Belgisch record gezwommen op de eerste wereldbekermanche kortebaan, die plaatsvindt in Moskou. In de reeksen van de 100 meter schoolslag tikte hij aan in 58.19, waarmee hij 60 honderdsten sneller was dan Frederik Deburghgraeve (58.79) in december 1998.