Florian 'Poef!' Van Acker speelt partij tegen idool Jean-Michel Saive

Jean-Michel Saive bleek, met zijn ploeg Le Logis Auderghem, een maatje te groot voor Gullegems publiekslieveling en paralympisch gouden medaillewinnaar Florian Van Acker. Jean-Mi liet het publiek echter toch genieten van zijn 'Poef'.

Florian (19) ging in drie sets de boot in tegen Saive, maar werd door zijn grote idool als een groot kampioen beschreven en mocht aan zijn hand na de partij een ererondje lopen in de nokvolle sporthal van Gullegem.

Eerder had hij net als zijn ploegmaat Carlo Agnello, de persoonlijke coach van paralympische medaillewinnaar Laurens Devos, van de club een mooie cartoon van zichzelf door Nesten cadeau gekregen.

Tegen Saive mogen spelen was echter ontegensprekelijk het mooiste cadeau dat zijn club hem kon geven.

(AV/FotoAV)