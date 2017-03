Fanny tikte aan in 31.42 en moest enkel de Italiaanse Martina Carraro (31.18) voor zich dulden. Om zich te plaatsen voor het WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (23-30 juli) moet de 24-jarige Lecluyse onder de 31.22 blijven. Haar persoonlijk en Belgisch record is 30.75.

(Belga)