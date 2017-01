Ex-topzwemmer Brian Ryckeman uit Oostende pakt uit met eigen lijn van houten strikjes

Brian Ryckeman werkt vandaag bij defensie in Zeebrugge. Zijn vrouw Carol Verkempynck is aan de slag als transportplanner bij Mainfreight. Samen hebben ze de klassieke strik heruitgevonden in een moderne uitvoering. "Wij willen modeaccessoires herdefiniëren in iets spannend en unieks, een nieuwe manier van denken. Alle producten zijn zorgvuldig uitgekozen en volledig handgemaakt, zodat elke strik helemaal uniek is. We zijn ervan overtuigd dat we een exclusief product hebben", steekt het koppel van wal.

Simpel, maar uniek product

"Een paar jaar geleden ging ik op stage naar de Verenigde Staten. Daar zag ik voor het eerst zo'n ontwerp. Ik werk graag met hout en volgde bovendien die opleiding. De jaren gingen voorbij, maar die strikjes zijn me precies altijd bijgebleven. In onze contreien heb je dat product niet, het is dan ook iets niet alledaags. Het idee bleef rondspoken in mijn hoofd om die houten strikjes zelf te realiseren. Elk jaar rond de feestdagen kwam het idee weer opborrelen, maar met mijn sportcarrière viel dat moeilijk te combineren", gaat Brian verder.

"Deze zomer wou ik het idee echt eens op punt stellen. Een houten strik is iets simpels, maar je moet er maar opkomen. Het was mijn idee, maar samen met Carol heb ik het project uitgewerkt. Ik maak het hout en verzorg onze de website. De keuze van de stofjes is eerder haar winkel, de verzending doen we samen", gaat de voormalige topsporter verder.

Samenwerking met Stromae

"We hebben zeven houtsoorten en zestien stoffen die af en toe vernieuwd worden. Wij stelden een aantal combinaties samen. Alles is handgemaakt, van het hout tot de strikken en de stofjes. Zelfs de elastiekjes en de sluitingen komen apart binnen. Dat willen we zo houden, we streven geen massaproductie na. We willen graag Stromae te pakken krijgen om ons product voor te stellen. Mocht hij één keer iets van Wood'n Tie dragen, dan zou dat een enorme boost kunnen betekenen voor ons. Burgemeester Johan Vande Lanotte droeg wel al eens een van onze strikken. Mijn verleden als topsporter helpt wel, zeker nu we in de opstartfase zitten van Wood'n Tie", aldus nog Brian Ryckeman.

