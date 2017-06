Evy Gruyaert wordt meter van de derde MetaRelax Ostend Night Run

Vorig jaar namen meer dan 2.000 lopers deel aan dit uniek evenement met een uitzonderlijk parcours. Dit jaar hopen de organisatoren de kaap van 3.000 inschrijvingen te overschrijden. Naast de Japanse tuin, de parking onder de Visserskaai, de strekdam en de Langestraat staan er passages door het Kursaal, de Sint-Petrus- en Pauluskerk en de Ensorgalerij op het programma. Verlichting, animatie en tal van verrassende accenten, zoals de zonsondergang en het licht van de maan, zullen voor een leuke sfeer zorgen voor lopers en publiek.

Voor het goede doel

Organisator Rotary Ter Streep schenkt de opbrengst volledig aan het goede doel. "Wij willen via ons sportief evenement jong en oud samenbrengen om het goede doel te steunen", zegt Katie Ghesquière van Rotary Ter Streep. "In samenwerking met Toerisme Oostende, de sportdienst, Hermes Oostende en enkele lokale ondernemers besteden we veel zorg aan de kwaliteit van onze happening. Het grote doel is dat iedereen er plezier aan beleeft en dat we wat geld kunnen inzamelen voor het goede doel. Dit jaar kiezen we voor het project 'Kansarme Oostendse kinderen'. Concreet steunen we meerdere initiatieven, zoals de onderwijsmaaltijdcheques, de pamperbank en een niet-gesubsidieerde ruilactiviteit van baby- en kinderkledij." Inschrijven kan vanaf donderdag 15 juni via de website van Ostend Night Run.

(FRO)